«ستيفاني ويليامز»: أتمنى من رؤساء بلديات «مصراتة وغات وككلة» الجدد أن يجلبوا الرفاهية لناخبيهم

هنأت بعثة الأمم المتحدة أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة، وذلك في بيان، قالت فيه الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز: “أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم.” وفق قولها.

أضافت “ويليامز” في بيانها: “أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً” على حد تعبيرها.