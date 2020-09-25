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«ستيفاني ويليامز»: أتمنى من رؤساء بلديات «مصراتة وغات وككلة» الجدد أن يجلبوا الرفاهية لناخبيهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت بعثة الأمم المتحدة أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة، وذلك في بيان، قالت فيه الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز: “أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم.” وفق قولها.

أضافت “ويليامز” في بيانها: “أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً” على حد تعبيرها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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