وصول أدوية ومعدات طبية ومستلزمات لمكافحة كورونا بالجفرة

أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الجفرة أحمد الصغير، عن وصول شحنة من الأدوية والمعدات الطبية إلى عدد من المرافق الصحية،

إلى جانب كمية من احتياجات مركز العزل السريري من أدوية ومستلزمات ولوازم الوقاية الشخصية، مرسلة من مخازن الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، مشيرا إلى استلام سيارة إسعاف مجهزة من ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية لصالح لجنة مجابهة كورونا بالجفرة.

وأضاف عضو اللجنة الرئيسية أن أسطوانات الأكسجين ستصل الأسبوع المقبل إلى مركز العزل السريري بالجفرة، مثمنا جهود وزارة الصحة والحكومة الليبية في دعم قطاع الصحة.

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