اجتماع تشاوري بسرت لبحث مختنقات الميناء البحري التجاري

أعلنت بلدية سرت، عن عقدها اجتماع تشاوري لبحث عدد من المعوقات

والمختنقات التي تواجه ميناء سرت البحري التجاري.

وقالت البلدية، من خلال صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاجتماع ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف

فرج عبدالمجيد ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ومدير مكتب مصلحة أملاك

الدولة بسرت فضيل الصداعي.

