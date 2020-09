أعلن مؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية، عن

تفويضه للدكتور، سيف الإسلام القذافي، لقيادة المرحلة السياسية القادمة في ليبيا.

وأكد المؤتمر في بيان له على دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة

في الحوار والحل السياسي، مشددا على ضرورة إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين.

وطالب المؤتمر بضرورة تطبيق قانون العفو العام الصادر عن

مجلس النواب ورفع القيود والملاحقات الدولية عن كل المطلوبين، داعيا لتسليم الأمر للشعب

الليبي صاحب القرار عبر إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن ليقول الليبيين كلمتهم بعيدا

عن التحديات والصراعات التي لا تمثل سوى القائمين عليها.

وتابع المؤتمر أن البيان الصحفي الصادر بتاريخ أمس الخميس عن اجتماع السياسيون والإعلاميون والفعاليات الاجتماعية لا يمثله، مشيرا إلى أن الأجواء السياسية التي تعيشها البلاد لا تتحمل الفتن والأباطيل والانقسامات إنما تستدعي استحضار الروح الوطنية الصادقة الجامعة لكل الليبيين.

The post أنصار النظام الجماهيري: نفوض الدكتور سيف الإسلام لقيادة المرحلة المقبلة والشعب الليبي هو صاحب القرار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24