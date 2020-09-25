حفل تخريج دفعة جديدة من الدراجين التابعين لمديرية أمن صبراتة (صور)

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 September, 2020

أقيمت يوم أمس الخميس ،مراسم احتفالية تخريج دفعة جديدة من الدراجين لصالح مديرية أمن صبراتة ،ضمت عدد إثنى عشر دراجا خضعوا لدورات مكثفة ومحاضرات عملية طوال أسبوعين، تلقوا خلالها أساسيات عمل الدراجات النارية في مجال المرور وقواعد السلامة العامة، والوصول السريع، بالإضافة لكيفية العمل في مجال مرور المراسم.

وحضر هذه الاحتفالية مدير عام شؤون المرور والتراخيص عميد الصديق الشيبانــي أمس الخميس، برفقة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله وبحضور مدير مكتب وزير الداخلية المفوّض عميد أحمد الطويبي، ومدير عام شؤون الآليات عميد منصور كُليب، ومدير عام الشؤون الفنية والاتصالات عميد طارق السويح.

وفي ختام حفل التخريج تم تسليم شهادات التقدير على الخريجين في الدورة التي حملت اسم ( مقدم مصطفى بو زيد ) وذلك عرفانا واحتراما لمجهوداته التي بذلها طوال حياته، خدمة للأمن المروري.