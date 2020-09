بن شرادة: شكل الحكومة المقبلة سيحدده اجتماع جنيف

أكد

عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن

اللجنة التي ستذهب للتشاور بالمغرب قائم حتى الآن، حيث أن رئيس مجلس النواب، عقيلة

صالح يرغب في مشاركة اللجنة الأخيرة دون لجنة الـ 13 التي شكلت في 2019.

وقال بن شرادة، إنه بالرغم من أن مجلس

النواب لم يقرر بعد الأعضاء التي ستذهب للمغرب، إلا أن هذا الأمر ليس له أي تأثير خاصة

أن مسارات الحل الثلاثة متفق عليها بإشراف البعثة الأممية والأمم المتحدة، موضحًا أن

اجتماع جنيف هو ما سيقرر شكل الحكومة المرتقبة.

