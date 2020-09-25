لجنة الحكم المحلي تجدد دعمها لإجراء الانتخابات البلدية في أقرب فرصة

أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، عن ترحيب اللجنة بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس وفي أقرب فرصة.

وأكد عمران أن هذه الخطوة ستكون دليلا على الاستقرار، وستعطي الفرصة للمواطنين في البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية، وهو حق يكفله الإعلان الدستوري ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخابات البلديات للقيام بمهامها، ومقدما شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من أجل إنجاح الانتخابات البلدية.

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