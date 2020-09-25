منظمة إنسانية: 115 مهاجراً في خطر قبالة سواحل ليبيا

أبلغت منظمة إنسانية عن أن 115 مهاجراً يواجهون خطر الموت قبالة السواحل الليبية. وكتب مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أن “الليلة الماضية، اتصل بنا قارب يبحر في المياه الدولية. كان في وضع يائس وفي ظروف طقس خطيرة”.

وتابع المشروع الإنساني، أنه “أبلغنا السلطات عند قبل الواحدة صباحا ببضع دقائق، وعند الساعة الـ5 صباحاً، فقدنا الاتصال بالقارب، دون أن تكون هناك أية عملية إنقاذ أو عرض للمساعده”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.