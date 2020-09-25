الوطنية للنفط تعلن عن إيرادات شهري يوليو وأغسطس 2020

أخبار ليبيا24

أعلنت لمؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو 2020 قد بلغت 38.2 مليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك تراجعا كبيراً مقارنة بإيرادات شهر يوليو 2019 والتي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه العائدات تعتبر أدنى إيرادات شهرية يتم تسجيلها خلال هذا العام، حيث سجلت المؤسسة الوطنية للنفط 24.7 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام و12.8 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات و647,346 دولار أمريكي من مبيعات البتروكيماويات.

وأشارت إلى أنه في شهر أغسطس، سجلت المؤسسة ارتفاعا طفيفا في الإيرادات بعد أن تم وقف الحصار لفترة مؤقتة وبشكل محدود والسماح لها بشحن كمية من النفط الخام من الخزانات الموجودة في ميناء السدرة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر أغسطس فاقت بقليل 90 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2019.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم تسجيل 74.4 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و14.7 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و829,204 دولار أمريكي من مبيعات البتروكيمياويات.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الإقفالات للموانيء والحقول النفطية كلفت حوالي 10 مليارات دولار إلى الآن، وهي تُعد خسارة فادحة خصوصا في ظِلّ الأزمة الوطنية الحالية.

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