الثني يطالب باستشارة مصلحة التخطيط العمراني في إنشاء مشاريع الحكومة

وجه رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في حال عزمها إنشاء أي مشاريع جديدة.
وجاءت تعليمات رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، الذي قدم بدوره تقريرا عن سير عمل المصلحة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل فيها، ومقترحات حلحلتها.
الثني شدد على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة، لضمان إنجاز المشاريع دون مخالفات وبشكل لائق.
هذا ومنح رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز سالم البرجي.
رئيس الحكومة أكد على ضرورة تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت وبشكل متقن.
وكان الثني قد وجه تعليماته في اجتماع سابق بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي.
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