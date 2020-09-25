الثني يطالب باستشارة مصلحة التخطيط العمراني في إنشاء مشاريع الحكومة

وجه رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في حال عزمها إنشاء أي مشاريع جديدة.

وجاءت تعليمات رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، الذي قدم بدوره تقريرا عن سير عمل المصلحة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل فيها، ومقترحات حلحلتها.

الثني شدد على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة، لضمان إنجاز المشاريع دون مخالفات وبشكل لائق.

هذا ومنح رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز سالم البرجي.

رئيس الحكومة أكد على ضرورة تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت وبشكل متقن.

وكان الثني قد وجه تعليماته في اجتماع سابق بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي.

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