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«بن شرادة»: اجتماع جنيف هو ما سيقرر شكل الحكومة المقبلة في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، سعد بن شرادة، إن: “الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن اللجنة التي ستذهب للتشاور بالمغرب قائم حتى الآن، حيث أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح يرغب في مشاركة اللجنة الأخيرة دون لجنة الـ 13 التي شكلت في 2019” وفق قوله.

أضاف “بن شرادة”، إنه “بالرغم من أن مجلس النواب لم يقرر بعد الأعضاء التي ستذهب للمغرب، إلا أن هذا الأمر ليس له أي تأثير خاصة أن مسارات الحل الثلاثة متفق عليها بإشراف البعثة الأممية والأمم المتحدة، موضحًا أن اجتماع جنيف هو ما سيقرر شكل الحكومة المرتقبة” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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