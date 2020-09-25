الحويج يتفقد الموانئ النفطية في البريقة والسدرة

أجرى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أمس، زيارة إلى الموانئ النفطية في البريقة والسدرة، للاطلاع على الاستعدادات والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل حرس المنشآت لتأمين الحقول والشركات العاملة في البريقة، وذلك برفقة آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.

الحويج قال إن الهدف من هذه الزيارة هو توضيح الصورة الحقيقية لليبيين والعالم، أن من يحرس المنشآت والموانئ النفطية هم الليبيون، وأنه لا وجود لأي أجنبي عدا الفنيين العاملين في شركات النفط، مؤكدا أن النفط هو ملك الليبيين جميعا وأن الموانئ والحقول تتمتع بدرجة عالية من الأمن.

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