الخمس تسجل 814 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الجمعة، تسجيل 814 حالة

إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضحت البلدية، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول 135 حالة

إصابة مؤكدة وحالات إشتباه، كما سجلت خروج 89 حالة، منها حالات شفاء، وحالات إستقر

وضعها الصحي وثماتلت للشفاء.

ولفتت البلدية، إلى أنه يوجد الآن بمركزي العزل 14 حالة

منهم حالتين في أقسام العناية و 12 حالة في أقسام الإيواء، بينما توفيت 25 حالة

بالمركزين و 15 حالة خارج مراكز العزل.

