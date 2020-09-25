ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ مواقع |

25 September, 2020

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن ليبيا بدأت رسميا في الاتفاق مع الجهات المختصة سواء في مصر المتمثلة في وزارة العمل أو في ليبيا والمتمثلة في الشركات الخاصة استنادا على إعلان القاهرة.

وأشار الجراري في حوار خاص لموقع العين الإخبارية ،إلى أن ليبيا تحتاج لأكثر من مليوني عامل مصري لأعمار المدن الليبية المتضررة، ونسعى لعودة العمالة المصرية في كل التخصصات.

وأوضح الجراري أنه كان في ليبيا أكثر من مليوني عامل مصري قبل 2011، واتصالاتنا مع الجانب المصري مستمرة وهم متعاونون معنا لتسهيل مرور الأفراد والبضائع والسيارات.

ونوه بأن ليبيا تحتاج لنحو 100 مليار دولار لإعادة أعمار المدن المتضررة من جراء الظروف والصراعات التي مرت عليه.

وأشاد الجراري بالعمالة المصرية قائلا: “الليبيين يعتبرون العمالة المصرية أفضل من عمالة شرق آسيا، ناهيك عن اللغة العربية والقدرة على تفاهم أكبر، إضافة لتقديم جودة فعلية في العمل المطلوب”.

واختتم رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن الشركات الليبية المتخصصة في الإنشاء والتنمية جاهزة للعمل، وسيتم جلب العمالة عن طريقهم.

يذكر أن مدن الشرق الليبي تشهد الآن ارتفاعا كبيرا في أعداد العمالة المصرية سواء في البناء والتشييد أو في مختلف المجالات المتنوعة.