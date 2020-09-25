البعثة الأممية تهنئ أعضاء المجالس البلدية المنتخبين

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة.

وأشادت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز برؤساء البلديات المنتخبين آملة في ان تساهم هذه العملية في تعزيز الوحدة والاستقرار الاجتماعي في البلاد .

وقالت وليامز عبر تغريدة للبعثة ” اشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً”.

يشار إلى أن المجالس البلدية منتهية الولاية في المنطقة الشرقية لم تجر حتى الآن أي انتخابات، فيما أكد وزير الحكم في الحكومة الليبية عادل الزايدي، الأربعاء، جاهزية اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للبدء بالعملية الانتخابية خلال الشهر القادم.

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