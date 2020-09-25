زوجة «طلال آل ثاني»: النظام القطري هددني بالقتل ما لم أصمت عن اعتقال زوجي في «الدوحة»

كشفت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني، تفاصيل اعتقال زوجها من قبل نظام الحمدين في قطر، وقالت في تصريحات لقناة “العربية” اليوم: “مسؤولون قطريون هددوني وطالبوني بأن أصمت عن وضع زوجي والتهديدات وصلت للقتل، وقدمت للشرطة الألمانية رسائل التهديد التي وصلتني من الدوحة”.

أضافت “أريان”: “الأمم المتحدة طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجي المعتقل، لكن السلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضع زوجي، أخاف أن يلاقي أولادي مصير والدهم وجدهم في قطر”.

وتابعت “أريان” المقيمة حالياً في ألمانيا: “زوجي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم ويعاني ظروفاً صحية صعبة جراء وجوده في منشآة مجهولة، بعد أن حكم عليه تعسفياً بالسجن 22 عاماً وظروفه الصحية صعبة للغاية”.