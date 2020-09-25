لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تدعم إجراء الانتخابات البلدية

أعلنت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب في طبرق، عن دعمها بإجراء الانتخابات البلدية في «المناطق التابعة لشرعية المجلس».

وقال رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس بن عمران ، لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «اللجنة ترحب بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس وفي أقرب فرصة كما تعهد السيد رئيس المجلس في تصريح سابق في اعقاب الاحتجاجات الشعبية الاخيرة».

وأكد بن عمران بأن ذلك سيكون «دليل على الاستقرار وسيعطي الفرصة لسكان البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية».

ولفت النائب إدريس بن عمران إلى أن هذا انتخابات البلديات «هو حق يكفله الإعلان الدستوري ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع ».

وشدد بن عمران على «ضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخاب البلديات للقيام بمهامها وحث المواطنيين علي الانخراط في الانتخابات والشفافيه في الاختيار».

وقدم رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس بن عمران «شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من اجل نجاح الانتخابات البلدية».

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