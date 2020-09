أبلغت منظمة ألارم فون غير الحكومية عن 115 مهاجراً يواجهون

خطر الموت قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة، أنه في الليلة الماضية، اتصل به قارب يبحر

في المياه الدولية كان في وضع يائس وفي ظروف طقس خطيرة، وبعد دقائق فُقِد الاتصال بالقارب

دون أن تكون هناك أية عملية إنقاذ أو عرض للمساعدة.

يشار إلى أن المنظمة تم تأسيسها في أكتوبر 2014 من قِبَل

شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

The post منظمة إنسانية: 115 مهاجرا يواجهون خطر الموت قبالة سواحل ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24