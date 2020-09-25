814 إصابة و25 حالة وفاة.. تفاصيل الوضع الوبائي في الخمس

أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، اليوم الجمعة، تسجيل 814 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، كحصيلة إجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

ودخلت 135 حالة بين إصابة مؤكدة واشتباه إلى مراكز العزل بالبلدية، وخرجت 89 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي، فيما تتواجد الآن بهذا المراكز 14 حالة فقط منها حالتين في العناية و12 في أقسام الإيواء، في حين توفيت 25 حالة بهذه المراكز و15 خارجها، وفق بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

– ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في الخمس إلى 814 حالة

ويستمر مركز الكشف «1» بالقاطع الخلفى للعيادات المجمعة (مصحة الشريف سابقا) ومركز الكشف «2» بعيادة ليبيا (عيادة امحمد بن ابراهيم) ، في تقديم خدماتهم للمرضى، وفرز الحالات وأخذ العينات وكذلك فريق الرصد والتقصي الذي يسحب العينات ويتابع ويرصد الحالات المخالطة، حسب البيان.

وناشدت البلدية الجميع ضرورة الحرص على صحتهم، وخاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

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