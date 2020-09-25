وزيرة الداخلية الايطالية: ليبيا شهدت تصاعدًا للحرب الأهلية أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة

ليبيا – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إنه في هذا العام كان الوضع الدولي معقدًا وكان له تداعيات على ظاهرة الهجرة بالإضافة لآثار فيروس كورونا.

لامورجيزي وفي جلسة الاستماع أمس الخميس في لجنة شنغن البرلمانية أوضحت أن ليبيا شهدت تصاعداً للحرب الأهلية التي أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة من النازحين مما أثر على ظاهرة الهجرة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابعت لامورجيزي:” أنه في عام 2020 وصل 9139 مهاجرا حتى الآن من ليبيا”، موضحة أنه كان هناك عدم استقرار شديد في تونس وذلك بعد انتخابات العام الماضي التي انتهت مؤخراً بتشكيل حكومة فنية.

وَذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية أن الأزمة الاقتصادية والمالية بالإضافة أيضًا إلى الأزمة السياسية أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

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