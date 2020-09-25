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وزيرة الداخلية الايطالية: ليبيا شهدت تصاعدًا للحرب الأهلية أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إنه في هذا العام كان الوضع الدولي معقدًا وكان له تداعيات على ظاهرة الهجرة بالإضافة لآثار فيروس كورونا.

لامورجيزي وفي جلسة الاستماع أمس الخميس في لجنة شنغن البرلمانية أوضحت أن ليبيا شهدت تصاعداً للحرب الأهلية التي أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة من النازحين مما أثر على ظاهرة الهجرة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابعت لامورجيزي:” أنه في عام 2020 وصل 9139 مهاجرا حتى الآن من ليبيا”، موضحة أنه كان هناك عدم استقرار شديد في تونس وذلك بعد انتخابات العام الماضي التي انتهت مؤخراً بتشكيل حكومة فنية.

وَذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية أن الأزمة الاقتصادية والمالية بالإضافة أيضًا إلى الأزمة السياسية أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هذه إيطالية يهودية فاشية تحاول الصاق الأمراض التي في اوروبا – بالمهاجرين والعمالة المهاجرة من دول الشمال الأفريقي –
    للعلم فقط ان انتشار الأمراض والأوبءة وخاصة مرض كورونا –
    انتشر بسبب الممارسات الشاذة والاحتفالات المختلطة التي تسمى – CFNM – وهي حفلات شاذة ومقيتة مخصصة للفاشيين والعنصريين والخونة لبلادهم – وتقام حفلات CFNM – داخل صالات الفنادق والمنتجعات السياحية والسفن السياحية –
    وهي ممنوعة في القوانين الأوروبية كما هو في قانونهم –
    لكن الله فضحهم عندما انتشر هذا الفيروس ونقلوه معهم الى الصين في سفينة سياحية مختلطة بالأوروبيين والأوروبيات –
    والآن يحاولون إقناع العالم بأنهم ابرياء من نقل الفيروسات ونشرها بين دول العالم لبيع الأدوية لشركاتهم الرأسمالية –
    وهذه الحقيقة التي يخاف الاعلاميين الجبناء في جميع القنوات الإذاعية والمواقع الإخبارية ان ينشروها ليعلم العالم بالمأساة التي تحدث في الدول الأوروبية –
    حتى معظم فقراء اوروبا هاجروا الى القرى الزراعية والمناطق الجبلية والريف هربا من الثلوث والفوضى التي تحدث في مدنهم وحكوماتهم داخل اوروبا . وهذا هو الواقع .

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