الثني يوجه بربط مناطق شبنة وحي السلام والمختار ببنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي

ليبيا – منح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار (الوحيشي) في مدينة بنغازي بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجهاز سالم حسن البرجي.
الثني شدد بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية على ضرورة ربط المنازل الواقعة في مناطق شبنة (أ، ب، ج، د) والمنازل الواقعة في منطقتي حي السلام وحي المختار (الوحيشي) بالشبكة الرئيسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبشكل متقن.
وفي وقت سابق من الشهر، أصدر رئيس الحكومة تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي،بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق سالم البرجي.
وأصدر الثني تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق وتوصيل الخطوط الناقلة إليها مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق.
وأكد على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية “القوارشة، والنواقية، وبودريسه، واللويفيه، والحليس، وأم مبروكة، وبوفاخرة، وتيكا، والفعكات”.
كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي.
أضف تعليقـك