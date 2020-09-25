مجلس النواب يشكل لجنة للتحقيق في صرف المخصصات المالية لمجابهة وباء كورونا

ليبيا – أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القرار رقم “33” للعام الحالي القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في كيفية التصرف في المبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا .

اللجنة وبحسب بيان مجلس النواب والذي تحصلت المرصد على نسخة منه ضمت:” عضو مجلس النواب محمد الفيرس رئيساً لها وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس،وعضو عن هيئة الرقابة الإدارية، وعضو عن ديوان المحاسبة، وعضو عن هيئة مكافحة الفساد”.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن تستدعي اللجنة من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها وللجنة كما جاء في القرار تشكيل لجان فرعية أخرى تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق أو أي مهمة أخرى مرتبطة بالتحقيقا، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات وذوي الخبرة في أي مجال.

كما جاء في القرار في المادتين الثالثة والرابعة :”على مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها من الإطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التي لها علاقة بموضوع التحقيق ،”.

القرار أكد على ضرورة تقديم رئيس أركان القوات المسلحة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية