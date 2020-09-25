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انطلاق حملة تعقيم بمساجد سرت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضمن الحملة المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي أطلقها فوج كشاف سرت برعاية مستشفى ابن سينا التعليمي، قام منتسبو الفوج بتعقيم مساجد المدينة، وتستمر هذه الحملة حتى يوم الأحد القادم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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