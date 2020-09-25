انطلاق حملة تعقيم بمساجد سرت

ضمن الحملة المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي أطلقها فوج كشاف سرت برعاية مستشفى ابن سينا التعليمي، قام منتسبو الفوج بتعقيم مساجد المدينة، وتستمر هذه الحملة حتى يوم الأحد القادم.

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