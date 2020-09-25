لجنة الحكم المحلي النيابية تجدد دعمها لإجراء الانتخابات البلدية في أقرب فرصة

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران عن ترحيب اللجنة بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس وفي أقرب فرصة كما تعهد رئيس مجلس النواب في تصريح سابق في اعقاب الاحتجاجات الشعبية الاخيرة .

رئيس لجنة الحكم المحلي أكد بحسب المكتب الاعلامي لمجلس النواب بأن ذلك سيكون دليل على الاستقرار وسيعطي الفرصة للمواطنين في البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية وهو حق يكفله الإعلان الدستوري ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخاب البلديات للقيام بمهامها مقدما شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من اجل نجاح الانتخابات البلدية .

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