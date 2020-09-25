الذكرى الرابعة لـ”القصف المجهول” في الجفرة والأهالي يستنكرون صمت الحكومات

أحيا عدد من أعيان ومشائخ وأهالي الضحايا من قبيلة المشاشية، وأعيان من قبيلة الرياح الذكرى الرابعة لقصف الطيران المجهول على مشروع نينا الزراعي الواقع شمال غربي مدينة سوكنة ببلدية الجفرة.

واستحضر الأعيان حادثة القصف التي تزامن معها إطلاق رصاص وراح ضحيته 6 نساء وطفلة، مطالبين الحكومات في غرب البلاد وشرقها بالكشف عن خفايا هذه العملية في أقرب وقت.

وندد الحاضرون صمت السلطات عن هذه الكارثة ملوحين باللجوء إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للمساعدة في فتح تحقيق سريع عن هذه الحادثة، موضحين أنهم تواصلوا مع الحكومات دون أن يجدوا سوى الوعود.

يشار إلى أن طيراناً مجهولاً قصف في الـ 22 من سبتمبر 2016 متنزه مشروع نينا الزراعي والذي كان يضم عددا من العائلات القادمة من الشقيقة ومزدة بهدف التنزه والاستجمام.

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