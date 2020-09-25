كورونا: ما ثمن التعايش مع الفيروس؟

هذا الأسبوع موضوع يصعب تجنبه: فيروس كورونا واستمرار ارتفاع الإصابات وتساؤلات عن ضرورة تشديد الإجراءات وكيف التعايش مع الفيروس. هذا الوباء الذي فرض نفسه على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بكلمات مسجلة وفي الفضاء الافتراضي.. كلمات تميزت بتراشق بين الأمريكيين والصينيين. كما يعود موضوع الهجرة إلي الواجهة من جديد بالنسبة لأوروبا. فما مستقبل هذا الميثاق حول الهجرة واللجوء في غياب سياسة موحدة؟ المزيد مع: وليد عباس، نائب رئيس تحرير إذاعة مونت كارلو الدولية ومنال لطفي، صحفية ومديرة مكتب صحيفة الأهرام في لندن وريكارد غونزاليز، صحفي ومحلل سياسي.

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