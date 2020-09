مصادر: الصيادون المحتجزون بليبيا ربما يواجهون تهمة تهريب مخدرات

قالت مصادر صحفية إيطالية، إن الصيادين الإيطاليين المحتجزين ببنغازي

يقبعون تحت إيقاف مؤقت كنوع من الإقامة الجبرية ولم ينقلوا بعد للسجن، في انتظار انتهاء

إجراءات النيابة واستكمال التهم ضدهم.

وأكدت المصادر، أن التهمة الرئيسية ضد الصيادين الإيطاليين هي الدخول

إلى المياه الإقليمية والاقتصادية الليبية دون إذن مسبق ومحاولة القيام بعمليات صيد

فيها، بينما تقوم المختبرات الخاصة بالنيابة بتحليل بعض المواد التي وجدت على متن قوارب

الصيادين الإيطاليين فيما يشتبه بكونه مواد مخدرة حيث لم توجه تهمة تهريب المخدرات

للصيادين بشكل رسمي حتى الآن.

