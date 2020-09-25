ورشة محاكاة الانتخابات المجالس البلدية في البيضاء

نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ورشة عمل في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء.

وأدار الورشة وأشرف عليها قسم التدريب باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في مدينة البيضاء، وانقسمت إلى جزئين، أحدهما نظري عرف الانتخابات بشكل عام وتطرق إلى آليات ونظام الانتخابات المتبع في اللجنة المركزية، بينما اقتصر الجزء الثاني من الورشة على تطبيق عملي ومحاكاة للعملية الانتخابية.

كما تناولت الورشة عملية الاقتراع بكل مكوناتها من مراكز ومحطات وموظفي المراكز والمحطات، ومهمة كل موظف.

وقامت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بإضافة مراقب صحي بالمراكز وهي وظيفة جديدة تم استحداثها بعد تفشي جائحة كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية ويتركز عمله في الحفاظ على المسافات الآمنة وتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع كما تم التطرق أيضا لعمل منظم الطابور ومحقق الهوية وموزع الأوراق ومراقب الصندوق وكيفية تدوين رموز أقفال الصناديق وطرق فرز النتائج وإعلانها.

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