أخبار ليبيا24

قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح اليوم الجمعة إن صيانة الكوابل الأرضية لنقل الطاقة “جنزور – بن حامد” المغذية لمدينة طرابلس ستساهم في رجوع الكهرباء إلى المدينة ولو بشكل جزئي.

وأضاف الفلاح أن الشركة قائمة على استكمال أعمال صيانة هذه الكوابل الأرضية لافتًا إلى أنها ستكون جاهزة نهاية يوم غدٍ السبت.

وأشار مدير عام الشركة العامة للكهرباء إلى أن هناك فرق تشتغل حاليا لمحاولة تصليح الأعطاب التي خلفتها الحرب.

وبين المدير العام أن هناك فرقا قادمة من تونس لصيانة الكابل الآخر الذي سيقوم أيضا بتغذية المناطق وتقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء.

يشار إلى أن ليبيا تشهد في الآونة الأخير انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل ولساعات طويلة جدًا، وتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع درجات الحرارة ما تسبب في تأزم الوضع بشكل أكثر.

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