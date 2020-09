طبرق.. تحديد المستودع رقم 1 بجوار محطة الوقود لتوزيع إسطوانات الغاز

أعلن المجلس البلدي طبرق، الجمعة، أنه تم تحديد

المستودع رقم 1 بجوار محطة الوقود الموجودة بجوار مخازن السلع التموينية لتوزيع

إسطوانات الغاز .

وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن حصة هذا المستودع ستكون 500 إسطوانة يومياً اعتباراً

من الأسبوع القادم.

وأوضح البيان أن رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، قد أعلن أن

بلدية طبرق وشركة البريقة اتفقا ومن خلال اجتماع سابق على تحديد مكان لتوزيع الغاز

تحت إشراف البلدية.

