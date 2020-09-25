بلدية طبرق تخصص موقع لبيع إسطوانات الغاز تحت إشرافها

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الجمعة أن البلدية وشركة البريقة اتفقا سابقاً من خلال اجتماع عقد بين الطرفين لتحديد موقع يكون تحت إشراف بلدية طبرق لبيع إسطوانات الغاز للمواطنين في كل الأوقات.

وأضاف بوالخطابية أن العدد اليومي سيكون 500 إسطوانة ابتدأ من الأسبوع القادم، موضحًا أنه تم الاتفاق على أن يكون المكان هو مستودع رقم 1 بالقرب من المقبرة القديمة التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

ولفت رئيس المجلس التسييري إلى أن مدينة طبرق تشهد بين الحين والآخر أزمة في الغاز بسبب سوء التوزيع من الموزعين رغم أن مصنع الغاز يعمل بكل طاقته لتوفير الغاز ولايوجد أزمة في الإنتاج.

وأوضح بوالخطابية أن شركة البريقة تقوم بعملها بتوفير المحروقات والدور على الموزعين في التوزيع بالطرق القانونية المتبعة، مشيرًا إلى أن هذا المستودع سيتيح للمواطنين بالحصول على إسطوانة الغاز بيسر وسهولة في كل الأوقات.

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