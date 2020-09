صحيفة روسية تتحدث عن رعاية مصر لخطة انتقالية تتضمن تقسيم ليبيا لثلاثة أجزاء

تحدث الكاتب إيغور سوبوتين، من خلال مقالة له في صحيفة “نيزافيسيمايا

غازيتا” الروسية، عن الدور المصري المتعاظم في الأزمة الليبية، موضحًا أن اجتماع

القاهرة بين “حفتر” ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والرئيس المصري عبدالفتاح

السيسي، تم تخصيصه لخطة انتقالية تتضمن التقسيم المؤقت لليبيا إلى ثلاثة أجزاء.

بدوره، أكد المحاضر البارز في قسم العلوم السياسية بالمدرسة

العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، لـلصحيفة وجود خلافات جدية في المعسكر الشرقي

الليبي، موضحًا أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، تغير الوضع بشكل كبير، حيث يخضع

التسلسل الهرمي للسلطة الذي تطور على مدى خمس إلى ست سنوات لتغييرات كبيرة، وعلى الرغم

من حقيقة أن “حفتر” لم يشغل أي مناصب رسمية، فإن هيمنته السياسية على مجلس

النواب والحكومة التي شكلها المجلس لم تكن موضع شك، فقد سيطر “حفتر” حرفيًا

على كل من السياسة الخارجية والداخلية بسبب قدرته على السيطرة على الوضع، عسكريًا،

وفق تعبيره.

وأوضح لوكيانوف، أنه في ظل هذه الظروف، باتت مهام صالح بروتوكولية،

لكن الوضع تغير هذا الربيع مع التقهقر باتجاه الشرق، ومع تحجيم سياسي لـ”حفتر”

على الساحة الدولية وداخل ليبيا، ازدادت بشكل كبير الحاجة إلى انتقال المعسكر الشرقي

من “حفتر إلى شخص آخر، وقد تولى صالح هذا الدور.

