«طوارئ الخمس» تناشد مسؤولي زليتن بفتح طريق سوق الثلاثاء أمام سيارات مراكز العزل

ناشد رئيس لجنة الطوارئ بالخمس، اليوم الجمعة، المشايخ والأعيان وكل الجهات المسؤولة ببلدية زليتن بالسماح بمرور سيارات الأكسجين الخاص بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي.

وقالت بلدية الخميس عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المناشدة تأتي في ضوء غلق الطريق في منطقة سوق الثلاثاء، ورفض المسؤولين عن هذه الغلق السماح للسيارات بالعبور لتعبئة الأسطوانات من مدينة مصراتة، دون أن توضح البلدية أسباب غلق الطريق والمسؤولين عن ذلك.

– 814 إصابة و25 حالة وفاة.. تفاصيل الوضع الوبائي في الخمس

وحمل رئيس لجنة الطوارئ بالخمس «الجميع المسؤولية الإنسانية عن وضع عشرات المرضى في مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي المتوقفة حياتهم على توفر هذا الأكسجين».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس تسجيل 814 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، كحصيلة إجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا