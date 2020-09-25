الحويج يدعو دول العالم إلى العودة للاستثمار في مجال النفط

أكد الحويج خلال زيارته إلى الموانئ النفطية أهمية إعادة فتح المطارات وتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى الحقول النفطية، داعيا دول العالم والشركات النفطية العالمية إلى العودة للاستثمار في مجال النفط، والذي قال إنه يحتاج إلى تطوير مستمر لزيادة الإنتاج ووصوله إلى المعدلات الطبيعية.

وفي ختام الزيارة حيا وزير الخارجية القوات المسلحة، وحرس المنشآت النفطية وكافة الشركات النفطية الوطنية والعاملين بها، على ما يبذلونه من جهد عظيم من أجل الحفاظ على ثروات الوطن، معربا عن تطلعه إلى أن توزع هذه الثروات بعدالة على كافة أرجاء ليبيا.

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