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باشاغا يلتقي بالسفير الهولندي في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الجمعة في طرابلس مع السفير الهولندي في ليبيا لارس تومرز

وتضمن اللقاء حديثا حول خطط إرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات حسبما قال باشاغا في تغريدة له، مضيفا “شكرت السفير على الدور الهولندي في دعم ملفات حقوق الإنسان في ليبيا وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق؛ تلاحق جرائم ميليشيات حفتر، ومرتزقة فاغنر الروس” حسب قوله.

وقال باشاغا إن اللقاء كان فرصة جيدة لتهنئة السفير لارس بعودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة بشكل جزئي في هذه الفترة – على أمل التشغيل الكامل قريباً، وأكد للسفير استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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