باشاغا يلتقي بالسفير الهولندي في ليبيا

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الجمعة في طرابلس مع السفير الهولندي في ليبيا لارس تومرز

وتضمن اللقاء حديثا حول خطط إرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات حسبما قال باشاغا في تغريدة له، مضيفا “شكرت السفير على الدور الهولندي في دعم ملفات حقوق الإنسان في ليبيا وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق؛ تلاحق جرائم ميليشيات حفتر، ومرتزقة فاغنر الروس” حسب قوله.

وقال باشاغا إن اللقاء كان فرصة جيدة لتهنئة السفير لارس بعودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة بشكل جزئي في هذه الفترة – على أمل التشغيل الكامل قريباً، وأكد للسفير استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.

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