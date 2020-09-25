مدير دائرة الإعلام بـ”العامة للكهرباء” يكشف أسباب طرح الأحمال والحلول المرتقبة

شرح مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري ، أسباب طرح الأحمال لساعات طويلة والحلول لهذة الأزمة وأسباب عرقلة الشركة لإصلاح الدوائر الكهربائية.

وقال التكورى في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا بانوراما، أن زيادة طرح الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك،وأن أغلب دوائر النقل فى جنوب طرابلس دمرت بالكامل، واضطرت الشركة لتشغيل الخطوط الأرضية لتغذية طرابلس وشرقها من محطات الرويس والزاوية ونظيرة تحميل الكوابل لفترة طويلة نتج عنها أضرار فلجأت الشركة لجلب الشركة المصنعة منذ 5 أيام يعملون على إصلاح كامل والغد بعد صلاة المغرب ستقوم الشركة العامة للكهرباء تحسين الكابل إن لم يحدث شيء.

وتابع التكوري، من أسباب طرح الأحمال في العاصمة، أن كل دوائر الكهرباء بجانبها ألغام والهندسة العسكرية نزعت الألغام وأعطت الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة من بناء أدراج ومد أسلاك والتأخر في العمل هناك بسبب مساكن عشوائية بنيت فى مسار الخطوط رغم أن الشركة تمنع بناء المساكن تحت أو بجانب هذه الخطوط، ولكن الكابل الأرضى سيتم تشغيله غدا حتى الدوائر الهوائية.

واستطرد، ردا على سؤال المذيعة حول أن هناك لا يوجد عدل في توزيع الأحمال بين مختلف المدن، قائلا، نحن الأن نعمل فى وضع اضراري وطرابلس تعتبر معزولة عن المنطقة الغربية، لإصابة الكوابل الأرضية 220 لنقل الطاقة من طرابلس وشرق طرابلس والمنطقة الوسطى وهناك محطات توليد فى المنطقة الغربية لا تستطيع الشركة نقلها للعاصمة، وهذا سبب طرح أحمال كبير، ولكن العبرة بالنتائج غدا بعد المغرب سيتم انخفاض طرح الأحمال.