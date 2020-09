قال آمر حرس المنشآت النفطية، ناجي المغربي، الجمعة، إن جميع الحقول

والموانئ النفطية تحت سيطرة وتأمين حرس المنشآت النفطية.

ونفي المغربي، في تصريحات إعلامية، وجود أي قوات أجنبية بالحقول والموانئ النفطية كما تدعي بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن حرس المنشآت النفطية لديه خطة متكاملة معتمدة من الجيش لتأمين الحقول والموانيء النفطية بالكامل.

وأوضح المغربي أنه بدءا من حقل الفيل والشرارة مرورًا بمنطقة خليج سرت

النفطي وصولًا إلى منطقة الواحات بالكامل وهى مناطق امتياز النفط الليبي تحت سيطرة

الجيش وتأمين حرس المنشآت النفطية، مؤكدا أن حقول السدرة ورأس لانوف وسرت والزويتينة

والحريقة يتم تأمينها من قبل حرس المنشآت النفطية.

The post المغربي: حرس المنشآت النفطية يؤمن جميع الحقول والموانئ النفطية ولا توجد أى قوات أجنبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24