فيديو: فنان شعبي تونسي يصدر أغنية جديدة تستذكر القذافي

أصدر الفنان الشعبي التونسي “الكيلاني طليق” أغنية جديدة بعنوان “في ذكراك اليوم بكينا” تتغنى بالعقيد الليبي الليبي معمّر القذافي تحمل معان عن أيام حكمه والوضع في ليبيا بعد رحيله.

الأغنية التي نزلت بعد ثلاثة أيام من الذكرى الواحدة والخمسين لثورة الفاتح، من تهذيب الشاعر جمال بن عيسى، وبألحان من التراث الليبي، أهداها الفنان لعائلة العقيد الراحل ولكافة قبيلة القذاذفة و” لأحرار الجماهيرية بمناسبة الذكرى الواحدة و الخمسون لثورة الفاتح من سبتمبر العظيم” حسب ما نشر في صفحته على “يوتيوب”.

يشار إلى أن الأغنية تابعها ألاف المشاهدين خلال أسبوعين ومتوقع أن تصل إلى أرقام كبيرة خاصة بعد انتشارها في ليبيا والجنوب التونسي الذي تتمتع فيه الأغاني الليبية بشعبية كبيرة.

” style=”height: 401px;”>