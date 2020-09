أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن المتظاهرين في زاوية الدهماني أغلقوا

الطريق المؤدي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة احتجاجا على تردي

الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء.

