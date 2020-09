كونتي: تحقيق السلام في ليبيا يبدأ بوقف التدخلات الخارجية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنه يُعوِّل على

التقدم الخجول الذي تحرزه الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن تحقيق السلام

يبدأ بوقف التدخلات الخارجية.

وأكد كونتي – خلال خطابه في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

– أن عملية السلام في ليبيا تسجل تقدمًا خجولًا ولكن مشجعًا وهذا التقدم يمكن أن ينضج

خاصةً إذا تم وقف التدخل الخارجي.

وأوضح كونتي، أن الخطوة التالية التي يجب اتخاذها في ليبيا، بعد إعادة

فتح مساحة للحوار الداخلي، هي السماح باستئناف إنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز

إدارة عادلة للموارد لصالح الشعب الليبي، مشددًا على أهمية تنفيذ عمل بعثة الأمم المتحدة

بدعم إيطالي قوي.

