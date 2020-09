دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إلى الوقف الفوري للاشتباكات

بين المليشيات المسلحة في منطقة تاجوراء بطرابلس، مضيفة أن هذه الاشباكات المسلحة

تؤكد على الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا.

