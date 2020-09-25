ليبيا الان

إمدادات طبية لمركز العزل السرير بالجفرة من الحكومة الليبية

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أرسل جهاز  الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة شحنة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لعدد من المرافق الصحية بالجفرة واشتملت احتياجات مركز العزل السريري من أدوية ومستلزمات ولوازم الوقاية الشخصية .

وقال مدير الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمجابهة كورونا ببلدية الجفرة ( احمد الصغير ) إنه تم استلام سيارة إسعاف مجهزة مقدمة من ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية لصالح لجنة مجابهة كورونا بالجفرة مشيرا إلى ان اسطوانات الأكسجين ستصل الاسبوع المقبل لمركز العزل السريري بالجفرة

IMG_0884.jpgIMG_0885.jpgIMG_0886.jpg

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك