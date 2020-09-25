إمدادات طبية لمركز العزل السرير بالجفرة من الحكومة الليبية

أرسل جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة شحنة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لعدد من المرافق الصحية بالجفرة واشتملت احتياجات مركز العزل السريري من أدوية ومستلزمات ولوازم الوقاية الشخصية .

وقال مدير الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمجابهة كورونا ببلدية الجفرة ( احمد الصغير ) إنه تم استلام سيارة إسعاف مجهزة مقدمة من ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية لصالح لجنة مجابهة كورونا بالجفرة مشيرا إلى ان اسطوانات الأكسجين ستصل الاسبوع المقبل لمركز العزل السريري بالجفرة