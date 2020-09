قالت بلدية الخمس، الجمعة إن رئيس لجنة الطوارئ بالبلدية ناشد المشائخ

والأعيان وكل الجهات المسؤولة ببلدية زليتن بالسماح بمرور سيارات الأكسجين الخاصة

بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي.

وأضافت البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أن مناشدة رئيس لجنة الطوارئ بالخمس تأتي بعد غلق

الطريق في منطقة سوق الثلاثاء ورفض المسؤولين عن إغلاق الطريق السماح للسيارات

بالعبور لتعبئة الإسطوانات من مدينة مصراتة.

وأوضح البيان أن رئيس لجنة الطوارئ بالخمس حمل الجميع المسؤولية الإنسانية

لحياة عشرات المرضى في مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي المتوقفة حياتهم على توافر

الأكسجين.

The post طوارئ الخمس تناشد مسؤولي زليتن بفتح الطريق أمام سيارات الأكسجين الخاصة بمراكز العزل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24