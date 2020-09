أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، الجمعة، عن إنجاز المرحلة

الأولى من مشروع “التحول” الذي يعتبر من أهم مسارات استراتيجيات المؤسسة

المعتمدة.

جاء ذلك في حضور المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية،

وخبراءها الدوليون ومدراء الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة، وحضور مدير مشروع

التحول.

وقال مكتب العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار

في تصريحات صحفية إن المرحلة الأولى من مشروع “التحول” التي تم إنجازها تضمنت

تصميم واعتماد نظام تشغيلي يضمن فاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق الشفافية والرقابة

الداخلية، والحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياغو Santiago

Principles.

وأضاف المكتب أن المؤسسة قد اعتمدت في هذه المرحلة الأولى

للمشروع هيكل تنظيمي يُلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية

والاستثمارية، وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية بما يحاكي أحدث الممارسات في الصناديق

السيادية العالمية.

وتابع المكتب أنه على إثر إنجاز هذه المرحلة من مشروع التحول

ارتقى تقييم التزام المؤسسة بمبادئ سانتياغو Santiago

Principles إلى 20 درجة من أصل 24 درجة،

وبنسبة ارتفاع الامتثال للمتطلبات من 24% إلى 42 %، مع العلم أن تقييم المؤسسة في

منتصف 2019 قبل إعلان استراتيجيتها كان 6 درجات من أصل 24 درجة.

وأكد المكتب أن المؤسسة الليبية للاستثمار تهدف من خلال

تنفيذ استراتيجياتها الشاملة إلى إدارة أصولها العالمية بأكبر قدر من الفعالية،

وبما يتوافق مع نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا.

The post الليبية للاستثمار تعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع “التحول” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24