الإمارات واليونان تبحثان تطورات الأوضاع في شرق البحر المتوسط وليبيا

استقبل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والوفد المرافق له بحضور نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأفادت الوكالة إلى إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

وأكد رئيس وزراء اليونان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما والعمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

كما شدد على علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية اليونانية، مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.