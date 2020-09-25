بدء تشغيل حقل «مسلة» النفطي

أعلن مراقب حقل «مسلة» النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط، أوحيده بوشعاله، اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل الحقل واستئناف الإنتاج وذلك في «زمن قياسي لم يتجاوز ست ساعات».

وقال بوشعاله إن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج، محمد شتوان، لجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة بالاستعداد للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية، بعد إعلان المؤسسة الوطينة للنفط رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والميناء التابع للشركة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

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وفي 18 سبتمبر الجاري، أعلن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط مشترطًا «عدم استخدامه في تمويل الإرهاب». وقال إنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير».

وردا على ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، وأكدت أن حالة «القوة القاهرة» ستستمر على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من «عصابات فاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها».

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