النعاس: لا يجوز التشكيك في قدرة الشعوب على تقرير مصيرها

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

25 September, 2020

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أنه لا يجوز التشكيك في قدرة الشعوب على تقرير مصيرها.

وقال النعاس في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”دول العالم عانت كثير من الصراعات وقامت فيها دساتير عدة، وعانت ولا تزال تعاني بنسب متفاوتة من الفساد والاستبداد، ولكن الشعوب دائما تنهض وتستمر في طريقها نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة”

وأضاف النعاس، :”ليبيا ليس استثناء، التجربة الديمقراطية الحقيقية تبدأ بعزم الشعب الليبي على تقرير مصيره بنفسه وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي”.

وتابع النعاس، :”بإقرار الشعب للدستور، يصبح هو القانون الأعلى في الدولة وتخضع له كل السلطات العامة لأن قيمته تنبع من مصدره وهو الشعب، والشعب هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية وهو مصدر السلطات. الدستور يقيد كل السلطات، وأعضاء السلطات العامة يخضعون للمساءلة والمحاسبة والعزل والمحاكمة”.