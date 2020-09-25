الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية: ليبيا تحتاج لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المتضررة

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، إن ليبيا بدأت رسميا في الاتفاق مع الجهات المختصة سواء في مصر المتمثلة في وزارة العمل أو في ليبيا والمتمثلة في الشركات الخاصة .

وأضاف ” الجراري ” في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن ليبيا تحتاج لأكثر من مليوني عامل مصري لأعمار المدن الليبية المتضررة، ونسعى لعودة العمالة المصرية في كل التخصصات. وأوضح ” الجراري ” أنه كان في ليبيا أكثر من مليوني عامل مصري قبل 2011، واتصالاتنا مع الجانب المصري مستمرة وهم متعاونون معنا لتسهيل مرور الأفراد والبضائع والسيارات.

وأوضح، أن ليبيا تحتاج لنحو 100 مليار دولار لإعادة أعمار المدن المتضررة من جراء الظروف والصراعات التي مرت عليه. واختتم رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن الشركات الليبية المتخصصة في الإنشاء والتنمية جاهزة للعمل، وسيتم جلب العمالة عن طريقهم.