أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق، الجمعة،

تسجيل 7 حالات شفاء من فيروس كورونا وعدم تسجيل إصابات لهذا اليوم.

