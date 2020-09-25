تركيا تهاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي: تتمتع بـ«جهل تام»

أثارت تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، غضبًا في دوائر القرار الرسمية في تركيا، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وهاجم وزير خارجية تركيا تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، بيلوسي، قائلا إنها تتمتع بـ”جهل التام”، وأن وصولها إلى رئاسة مجلس النواب “مثار قلق”، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال أوغلو، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”:” رأى أن وصول نانسي بيلوسي المعروفة بجهلها التام إلى منصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي يدعو للقلق بالنسبة لديمقراطية بلادها”.

وزعم أوغلو: “ستتعلمون احترام إرادة الشعب التركي”.

ويأتي استياء المسؤولين الأتراك، بعدما علقت بيلوسي على عدم اعتزام ترامب الالتزام بنقل السلطة حال خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحينها، قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي: “نحن نعلم بمن هو ترامب المعجب، هو معجب ببوتين، وكيم جونغ أون، وأردوغان، هو معجب بهؤلاء الأشخاص الذين يطيلون دورهم في الحكم، إلا أنني أذكره، أنك لست في كوريا الشمالية، أنت لست في روسيا، أو تركيا”.

وتابعت بيلوسي: “وبالمناسبة أنت لست في السعودية، أنت في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها ديمقراطية، لماذا لا تحاول للحظة أن تفي بيمين المنصب في الدستور الأمريكي؟”.